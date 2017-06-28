أشاد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام عن حزب المصريين الأحرار، بقرارات الرئيس السيسي بوقف الضريبة علي الاطيان الزراعية لمدة3 سنوات، و باسترداد حق الشعب من المتعديين علي أراضي الدولة وواضعي اليد، وانشاء شركة متخصصة لزراعة واستصلاح مليون ونصف فدان عن طريق شركة تنمية الريف المصري ،مؤكدًا أن الرئيس السيسي اتخذ استراتيجية جديدة لدعم النشاط الزراعي بقوة.

وأوضح عبد العزيز في بيان له اليوم، أن قرارات رئيس الجمهورية تاريخية لدعم تلك النشاط الزراعي بقوة والاعتماد عليها كواحد من أهم تنويع موارد الدولة وزيادة الدخل وتقليل عجز الموازنة بالاستغناء عن الاستيراد خلال الفترة القادمة وذلك عن طريق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وناشد “عضو المصريين الأحرار” بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس بصورة سريعة دون تباطؤ من المسؤولين المختصين بالمجال الزراعي وضرورة الاهتمام بالفلاح فلابد أن يكون ايضا من أولويات الفترة القادمة بتثقيف الفلاح زراعيا كما كنا نري في الماضي القريب بحملات متخصصة من خلال وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكد “عبد العزيز” أن تلك القرارات والاحزمة التحفيزية تأتي دائما في الوقت المناسب بقرارات رئاسية مدروسة وجريئة، مؤكدًا أن هناك دوله جديدة تبني ولن تبني بيد مسئولين يدهم مرتعشة اهتمامهم بالكرسي وليس مصلحة الوطن.