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مستقبل وطن يدعو لاحتفالية كبرى يوم الجمعة بمناسبة ذكرى 30 يونيو
المهندس أشرف رشاد

مستقبل وطن يدعو لاحتفالية كبرى يوم الجمعة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

2017-06-28 22:23:36

دعا حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد لاحتفالية كبرى أمام قصر عابدين بعد غد الجمعة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، موجها الدعوة لكل طوائف الأمة من قادة وزعماء وسياسيين وقيادات شعبية وتنفيذية وكل فئات الوطن للمشاركة فى هذا الاحتفال.

وقال مستقبل وطن فى بيان له اليوم الأربعاء، إننا سنعلن للعالم كله من خلال هذه الاحتفالية وحدتنا الوطنية وتماسكنا الصادق من أجل بناء مصر المستقبل، لتكون بمثابة معاهدة للمواصلة والاستمرار فى درب البناء والتشييد لمصر المستقبل على قلب رجل واحد، لا يثنينا عن حب الوطن أى اختلافات أيدلوجية أو فكرية أو انتماءات سياسية.

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