قدم سعيد حساسين، مقدم برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة اللواء محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية.

وأضاف “حساسين”، في برنامجه اليوم الأربعاء، إن اللواء “يوسف”، نحسبه شهيدا عند الله، وبقدم العزاء للشعب والقوات المسلحة.

وتوفى اللواء أركان حرب محمد لطفى يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وأصيب السائق والحارس إثر انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بالكيلو 135 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوى القاهرة الاسكندرية.