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حقيقة اجتماع الوزراء لرفع أسعار البنزين
أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء‎

حقيقة اجتماع الوزراء لرفع أسعار البنزين

2017-06-28 22:22:06
كتب - متابعات

كشف أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن صدور حزمة من القرارات والتشريعات التي يتم الإعلان عنها، خلال أيام؛ لحماية أراضى الدولة المستردة من حملات الإزالة وحقوق الشعب.

ولفت في مداخلة هاتفية لنشرة التاسعة مساء، المذاع على فضائية الأولى المصرية، إلى أن اجتماع رئيس الحكومة مع المهندس طارق الملا، وزير البترول، لم يتطرق لأي زيادة جديدة بأسعار المواد البترولية.

وأضاف أن اجتماع رئيس الحكومة مع وزير البترول، كان لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها، وتوفر احتياجات الدولة من المواد البترولية، وتطوير معامل تكرير البترول.

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