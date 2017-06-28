بالصور.. ردود فعل عالمية على لقاء الكحكي مع نائبة الايزيديات في العراق2017-06-28 22:19:41
اهتمت وسائل الإعلام الدوليه باللقاء التليفزيوني الذي أجراه عمرو الكحكي مع ڤيان دخيل، النائبة في البرلمان العراقي والمدافعه عن حقوق الايزيديات اللاتي اتخذت حركة داعش الإرهابية منهن محظيات وجواري يبعن ويشترين. وكان اللقاء أذيع خلال شهر رمضان في برنامج “خاص جدا” على فضائيه اكسترا نيوز.
بكت النائبة خلال اللقاء من هول الفظائع التي ترتكبها داعش ومنها إطعام إيزيدية من جثة ابنها واغتصاب طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات لفترات طويله.
وطلبت وكالة رويترز العالميه للأنباء حق استغلال الحلقة التي سجلها عمرو الكحكي مع النائبة ڤيان دخيل في أواخر فبراير الماضي لبث مقتطفات منها إلى مشتركيها في جميع أنحاء العالم. وتعد رويترز إحدى وكالات الانباء الرائدة في العالم كله.
ونشرت صحف واشنطن تايمز ونيويورك ديلي نيوز الأمريكيتين تحقيقين عن المقابله ذكرتا خلالهما كيف كانت النائبة تغالب رغبتها في البكاء خلال اللقاء قبل أن تذرف الدمع مع قرب انتهاء البرنامج.
وتحت عنوان (داعش تطعم طفلا لأمه وتغتصب طفلة عمرها عشر سنوات حتى الموت)، نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانيه موضوعا لخصت فيه جهود دخيل لاطلاق سراح الازيديات المختطفات باعادة شرائهن من ارهابيي داعش، وهو فحوى ما نشرته صحيفة ذا ديلي ميرور البريطانية ايضا عن اللقاء.
يذكر أن عمرو الكحكي أنتج موسما ناجحا من برنامجه “خاص جدا”، المذاع على قناة extra news منذ مارس الماضي وحتى نهاية يونيو، وعاد مره أخرى إلى فضائية “النهار”، حيث يستعد حاليا لتقديم برنامجا جديدا يجوب من خلاله مصر والعالم العربي والعالم يقدم من خلاله تحقيقات صحفيه ومغمرات ومقابلات على مستوى رفيع تبسط الأوضاع المعقدة داخليا وخارجيا للمشاهد المصري والعربي.
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