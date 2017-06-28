تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للاعب منتخبنا الوطني رمضان صبحي، المحترف في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، مع زوجته حبيبة إكرامي، في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى إسبانيا، لقضاء شهر العسل.

ومن المقرر أن ينضم رمضان صبحي لفترة إعداد نادي ستوك سيتي، الشهر المقبل، استعدادا للموسم الجديد، بعد أيام من حفل زفافهما.