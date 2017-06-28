أعلن حازم الحديدي، مدير أعمال عصام الحضري، التوقيع الرسمي للحارس العملاق للتعاون السعودي مساء اليوم.

وقال “الحديدي” إن ثقته بلا حدود في قدرات وقيمة الحضري وتاريخه الكبير محليًا وأفريقيًا وعالميًا في تحقيق إضافة قوية لفريقه الجديد.

وأضاف أن الحضري دومًا يقبل التحدي لذا فإننا نتمني له التوفيق في بلد عربي شقيق تربطه بالوطن الأم مصر علاقات وطيدة.

وأوضح أن الحضري حارس عظيم سلاحه الاجتهاد في التدريبات والعزيمة والإصرار والتحدي إلي أقصي درجة بهدف تحقيق نقلة جديدة للاعب المصري في الملاعب السعودية ومواصلة مشواره مع المنتخب الوطني.