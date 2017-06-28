رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، على ما تبثه قناة الجزيرة من أخبار ومحتوى مفبرك، موضحا أن ما يزعج في تلك القناة هو كم الكراهية الذي تبثه والدعم المستمر للإرهاب.

وشدد خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن القناة تواصل تقديم الدعم للإرهاب وتهاجم باستمرار الأشقاء باستخدام أخبار ومحتوى مفبرك.