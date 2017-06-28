قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو سترد بشكل مناسب على الاستفزازات الأمريكية ضد الجيش السوري.

واعتبر لافروف تصريحات الولايات المتحدة حول أنه لا يمكن الكشف عن سرية معلومات حول الهجمات الكيميائية في سوريا “بأنها غير هامة” .. وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم /الأربعاء/ .

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل: “أراقب كيف يقوم الخبراء في الولايات المتحدة بتحليل الوضع حول تقارير جديدة بشأن هجمات كيميائية يتم التحضير لها في سوريا .. الخبراء هناك يكتبون بشكل علني حول أن المتطرفين قد يستخدمون هذه التحذيرات الصادرة من واشنطن، وقد ينظمون استفزازات ويحملون المسؤولية للسلطات السورية”.

وأشار لافروف بخصوص أعمال قمة “مجموعة العشرين” المرتقبة في هامبورج، “التحضيرات جارية للقمة، بالطبع في أطر كهذة، تجرى تقليديا اتصالات ثنائية، ما يسمى على هامش المؤتمر المعني، سيكون من غير الصحيح الا تتمكن الأطراف المشاركة في القمة من التباحث في مسائل كثيرة”.