أعلن نادي بوجنور ريجيس تاون الانجليزي بصفة رسمية عن تعيين لاعب الفريق الانجليزي المصري الشاب سامي العبد مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، ليصبح لاعبا للفريق ومديرا فنيا في نفس الوقت.

وسامي العبد من مواليد عام 1988 ويبلغ من العمر 29 عاما فقط ، ويلعب مدافع في الفريق ، وهو الشقيق الأصغر لأدم العبد والذي سبق له اللعب لمنتخب مصر من قبل منذ عدة سنوات.

وقررت ادارة النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الانجليزي تعيين سامي العبد مديرا فنيا للفريق بعد رحيل مدرب الفريق ، ليصبح لاعبا ومدربا في نفس الوقت.

وقال رئيس النادي أنه وجد في سامي العبد الخبرة والقيادة لأنه كابتن الفريق ، كما أنه لديه طموح في عالم التدريب لذلك قرر منحه الفرصة.