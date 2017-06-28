أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الضربات ستكون أكثر قوة وثقيلة على النظام القطري في المستقبل القريب، معقبًا: “التقيل لسه جاي”.

وقال في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، المذاع على شاشة “on live”، اليوم الأربعاء، إنه لم يعد هناك أي طاقة لتحمل التدخلات القطرية في الشئون الداخلية للدول العربية ودعم الإرهاب، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية تعاونت مع ليبيا في إعداد ملف يتهم قطر ودول آخرى بدعم الإرهاب خلال اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة.