 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 10:22 مساءً
روابط سريعة
يوسف الحسيني عن قطر: "التقيل لسه"
الإعلامي يوسف الحسيني

يوسف الحسيني عن قطر: "التقيل لسه"

2017-06-28 21:51:54
كتب - متابعات

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الضربات ستكون أكثر قوة وثقيلة على النظام القطري في المستقبل القريب، معقبًا: “التقيل لسه جاي”.

وقال في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، المذاع على شاشة “on live”، اليوم الأربعاء، إنه لم يعد هناك أي طاقة لتحمل التدخلات القطرية في الشئون الداخلية للدول العربية ودعم الإرهاب، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية تعاونت مع ليبيا في إعداد ملف يتهم قطر ودول آخرى بدعم الإرهاب خلال اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3