انتقدت باكستان اليوم البيان المشترك الصادر فى ختام المباحثات التى اجراها الرئيس الامريكى دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى فى واشنطن مؤخرا .

ونقلت قناة جيو الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية عن نفيس زكريا المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قوله ” ان هذا البيان المشترك غير مفيد فضلا عن أنه يؤدى إلى تصعيد الموقف المتوتر بالفعل فى المنطقة “.

وقال المتحدث ” إن اجتماع ترامب ومودى بدد فرصة كانت متاحة لدفع الهند الى تغيير سياساتها ، حيث تواصل نيودلهى انتهاك حقوق الانسان فى كشمير واضطهاد الاقليات الدينية فى اراضيها بدعم من جانب الدولة “.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أيضا عن قلق اسلام آباد ازاء ابرام واشنطن لصفقات لبيع تكنولوجيا عسكرية متطورة الى الهند وقال ” ان مثل هذه الصفقات من شأنها ان تعزز عدم التوازن على المستوى العسكرى فى المنطقة فضلا عن تقويض الاستقرار الاستراتيجى فى جنوب شرق آسيا “.