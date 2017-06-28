نشر نادي ليفربول الانجليزي عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب فيديو لكواليس اجراءات الكشف الطبي وتوقيع العقد للنجم المصري الدولي محمد صلاح مع النادي العملاق.

وحظى الفيديو بعدد مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب ، حيث تخطى أكثر من 250 ألف مشاهدة ، خلال 20 ساعة فقط

وشهدت كواليس إجراءات الكشف الطبي هزار وضحك من محمد صلاح مع أطباء نادي ليفربول الذي أجروا الكشف الطبي له.

كما شهد الفيديو لحظات توقيع صلاح على العقد مع نادي ليفربول، وارتدائه تي شيرت الفريق، بالإضافة لزيارته لملعب أنفيلد الخاص بالنادي وغرف خلع الملابس، ولقائه مع جماهير النادي.