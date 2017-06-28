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كأس القارات.. شوط أول سلبي بين البرتغال وتشيلي بنصف النهائي
البرتغال وتشيلي

كأس القارات.. شوط أول سلبي بين البرتغال وتشيلي بنصف النهائي

2017-06-28 21:06:45

انتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال وتشيلي المقامه حاليًا على ملعب کازان أرينا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للقارات لكرة القدم التي تستضيفها روسيا، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيطرت كتيبة “الدروع الخمسة” على معظم مجريات اللعب خلال النصف الأول من زمن اللقاء وشنوا العديد من الهجمات الخطيرة التى كادت أن تتحول لأهداف لولا سو الحظ وبراعة الحارس التشيلى كلاوديو برافو فى الدفاع عن مرماه ببسالة والحفاظ على شباكه نظيفة، فيما لعب المنتخب اللاتيني على تأمين خطوطهم الخلفية والإعتماد على الهجمات المرتدة لإفتتاح التسجيل بالهدف الأول لكن دون جدوى، وتراجع إيقاع اللعب تدريجيًا من الإثارة إلى الهدوء نسبيًا خلال الدقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط.

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