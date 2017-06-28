اندلع حريق ضخم في منطقة مرسى الصيادين بالغردقة، مساء اليوم الأربعاء، داخل لنش سياحي، وامتد الحريق إلى لنشين سياحيين آخرين مجاورين، بعد أن تحرك اللنش المحترق داخل المياه.

وبحسب حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالغردقة، التهمت النيران لنشا، وأصابت 2 آخرين في حريق قزق الغردقة، وحوض حلقة السمك المجاور له.

وتابع أن سحب الدخان غطت سماء المنطقة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجار التعامل مع الحريق، وأخطرت القوات البحرية لإخماد الحرائق.

ولفت إلى أن اللنشات التي طالتها النيران، هي لنشات سياحية، وليست لنشات صيد، وأشار رئيس جمعية الإنقاذ أن الحماية المدنية دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للمشاركة في السيطرة على الحريق.