سمر مرسي عن دورها في "هذا المساء": هند شخصية حقيقية2017-06-28 20:59:12
أكدت الفنانة سمر مرسي أنها كانت تتوقع منذ البداية نجاح مسلسل “هذا المساء” الذي تشارك في بطولته، مضيفة: “كنت متأكدة من أن المسلسل سيكون رقم 1 في السباق الدرامي في رمضان، فمسلسل يخرجه تامر محسن ويتولى الإشراف على ورشة السيناريو محمد فريد بجانب فريق العمل المتميز، فكل هذا كان كافيا لنجاح العمل وجذب انتباه الجمهور”، مشددة على أن ما يميز العمل هو أن شخصياته حقيقية تشبه مجتمعنا؛ تجمع بين الخير والشر.
وأشارت “مرسي” في تصريحات صحفية إلى أن قصة هند التي تجسدها ضمن أحداث العمل تشبه كثيرا قصة صديقة لها تعرضت لنفس المواقف، ولفتت إلى أنها لم تستعن بالشكل الخارجي أو طريقة صديقتها، لكنها استعانت بها لمعرفة رد فعلها وفهم التجربة التي مرت بها.
وأوضحت أن شخصية “هند” من أصعب الشخصيات التي قدمتها لأنها جاءت من طبقة اجتماعية مختلفة عنها، متابعة: “هي من أكثر الشخصيات التي أحببتها على مدار مشواري، وكانت تصعب عليّ، وكنت أتمنى وقت التصوير أن أحضنها، لكن في النهاية هي من ظلمت نفسها”.
وعن التعامل مع المخرج تامر محسن للمرة الثانية بعد مسلسل “تحت السيطرة”، قالت سمر مرسي إنها من ضمن الفنانات القلائل المحظوظات، لأنها تعاونت معه ثانية، وأردفت: “دائما أتعلم منه الفن المحترم والهادف”.
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
صحيفة إماراتية: غضب في قطر بسبب زيادة الأسعار
زعمت صحيفة إماراتية أن تقارير اقتصادية كشفت عن ارتفاع غالبية السلع الغذائية في قطر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يثير غضب المواطنين القطريين. وذكرت صحيفة “البيان” ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
روسيا تخطط لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند
تخطط وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند وإبرام اتفاق مؤقت مع إيران، وفقًا لما قاله نائب الوزير الكسى جروزديف. وأوضح ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
ماذا تعرف عن “البنك المركزي” فى أى دولة؟ - محيط
البنوك المركزية في مختلف دول العالم تعمل على الرقابة وتنظيم الجهاز المصرفي في الدول، حيث يعد البنك المركزي على رأس الجهاز المصرفي. ويعمل البنك المركزي…Wed, 28 Jun 2017 12:08:59 GMT
-
خبير : انتشار «قناديل البحر» خلل بيئي عالمي.. وليست لها علاقة بـ ...
أكد الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، أن انتشار قناديل البحر أصبحت ظاهرة عالمية، حيث يتوقع العديد من العلماء أن…Wed, 28 Jun 2017 08:41:13 GMT
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
حريق يلتهم لنش سياحي في الغردقة
اندلع حريق ضخم في منطقة مرسى الصيادين بالغردقة، مساء اليوم الأربعاء، داخل لنش سياحي، وامتد الحريق إلى لنشين سياحيين آخرين مجاورين، بعد أن تحرك اللنش المحترق داخل ...Wed, 28 Jun 2017 19:39:46 GMT