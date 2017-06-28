أكدت الفنانة سمر مرسي أنها كانت تتوقع منذ البداية نجاح مسلسل “هذا المساء” الذي تشارك في بطولته، مضيفة: “كنت متأكدة من أن المسلسل سيكون رقم 1 في السباق الدرامي في رمضان، فمسلسل يخرجه تامر محسن ويتولى الإشراف على ورشة السيناريو محمد فريد بجانب فريق العمل المتميز، فكل هذا كان كافيا لنجاح العمل وجذب انتباه الجمهور”، مشددة على أن ما يميز العمل هو أن شخصياته حقيقية تشبه مجتمعنا؛ تجمع بين الخير والشر.

وأشارت “مرسي” في تصريحات صحفية إلى أن قصة هند التي تجسدها ضمن أحداث العمل تشبه كثيرا قصة صديقة لها تعرضت لنفس المواقف، ولفتت إلى أنها لم تستعن بالشكل الخارجي أو طريقة صديقتها، لكنها استعانت بها لمعرفة رد فعلها وفهم التجربة التي مرت بها.

وأوضحت أن شخصية “هند” من أصعب الشخصيات التي قدمتها لأنها جاءت من طبقة اجتماعية مختلفة عنها، متابعة: “هي من أكثر الشخصيات التي أحببتها على مدار مشواري، وكانت تصعب عليّ، وكنت أتمنى وقت التصوير أن أحضنها، لكن في النهاية هي من ظلمت نفسها”.

وعن التعامل مع المخرج تامر محسن للمرة الثانية بعد مسلسل “تحت السيطرة”، قالت سمر مرسي إنها من ضمن الفنانات القلائل المحظوظات، لأنها تعاونت معه ثانية، وأردفت: “دائما أتعلم منه الفن المحترم والهادف”.