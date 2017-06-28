أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة تضامن فيها الشعب مع الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة لإنقاذها من مخطط الخراب، الذي كانت تتولى جماعة الإخوان المسلمين تنفيذه على أرض مصر خلال فترة حكم الرئيس المعزول.

وأضاف الجاحر، في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية استطاعت بجهود أبناءها وعزيمة الجيش المصري من التخلص من براثن الإخوان المسلمين بعد أن ثبت أنها جماعة إرهابية تهدف إلى تخريب مصر على مدار الأعوام السابق، فضلًا عن تورط الجماعة في عدد كبير من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن العالم كله الان يحترم ويقدر الشعب المصري، بعد أن عرف رؤيته السياسية والاستراتيجية عقب سقوط جماعة الإخوان، وأدرك أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية كبيرة أطاحت بنظام سياسي فاسد.