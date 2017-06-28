أكدت مصادر أمنية ليبية إطلاق سراح أفراد وفد بعثة الأمم المتحدة الذي احتجزته مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية الليبية مساء اليوم الأربعاء، والمكون من 4 رجال وامرأتين وهم بصحة جيدة .

ذكرت ذلك قناة «ليبيا لكل الأحرار» وأضافت أنه جرى «تسليم فريق البعثة الأممية إلى المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية» منوهة إلى أن الفريق بالكامل «في طريقهم إلى العاصمة طرابلس».

وأوضحت المصادر الأمنية أن «حكماء وأعيان وأعضاء المجلس البلدي الزاوية تفاوضوا مع المسلحين الذين يقودهم (علي الكردمين) قبل أن يتم تسليم وفد الأمم المتحدة دون تنفيذ مطالب المجموعة الخاطفة»، بحسب القناة.

وكانت مصادر بمدينة الزاوية الليبية، قد صرحت بان سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تم اختطافها في منطقة الحرشة غربي طرابلس التابعة لبلدية الزاوية.