كشفت المواقع اللبنانية بيانًا صحفيًا على لسان القاضي اللبناني سمير حمود يتحدث خلاله عن واقعة ضبط أصالة بكوكايين في مطار بيروت، موضحًا أسباب الإفراج عنها.

أوضح حمود أنه في كل مرة تزور فيها أصالة لبنان سوف يتم إجراء تحليل لها، للكشف عن صحة تعاطيها للكوكايين، كاشفًا أن سبب الإفراج عنها، جاء طبقا للقانون، لأن المتعاطي لا يسجن، ولكن يتم تحويله إلى بعض الجهات لمعالجته.