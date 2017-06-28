كشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن أن اللاعب المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، كان مرشحًا للانتقال لصفوف أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكر موقع “توتو أودينيزي” الإيطالي، أن إدارة النادى كانت تسعى للتعاقد مع كهربا والإيفواري جيوفاني سيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادى اتحاد جدة السعودى، اليوم، الأربعاء، عن تجديد تعاقده مع اللاعب المصرى محمود عبد المنعم “كهربا” لمدة موسم إضافى على سبيل الإعارة قادمًا من نادى الزمالك.

وقدم محمود “كهربا” مستويات رائعة مع اتحاد جدة فى الموسم المنقضى، والذى لعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، وقاد الفريق للحصول على بطولة كأس ولى العهد السعودى على حساب النصر، كما تمكن من تسجيل 16 هدفاً بمسابقة الدورى السعودى.