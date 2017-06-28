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وفاة قائد المنطقة الشمالية العسكرية بعد انقلاب سيارته بوادى النطرون
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وفاة قائد المنطقة الشمالية العسكرية بعد انقلاب سيارته بوادى النطرون

2017-06-28 20:41:03
كتب - متابعات

لقي اللواء أركان حرب محمد لطفى يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية مصرعه، وأصيب السائق والحارس إثر انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بالكيلو 135 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوى القاهرة الاسكندرية.

وتلقى اللواء عبد العزيز خضر نائب مدير أمن البحيرة بلاغا بالواقعة من العميد أشرف إبراهيم مأمور مركز وادى النطرون، وانتقل المأمور ومساعد مدير الأمن لغرب النوبارية وتبين بالمعاينة انقلاب السيارة رقم  715 ت ف ن، والتى كان يستقلها قائد المنطقة الشمالية وبرفقته كل من مساعد قوات مسلحة عطية عثمان، سائق السيارة، ومجند  ياسر جمعة محمد، حيث انفجر الإطار الإمامى للسيارة، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، حيث توفى اللواء أركان حرب محمد لطفى فور وصوله إلى المستشفى.

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