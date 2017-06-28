الجندي: الموت مخلوق و«عزرائيل» ليس ملك الموت بل اسم يهودي2017-06-28 20:30:33
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن كل البشر عُرضة للبلاء سواء كان الإنسان تقيًا أو عاصيًا ويتطلب الصبر عند البلاء لقوله تعالى «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»، مشيرًا إلى أن الإنسان الذي يتحمل ويصبر على البلاء يجعل الله تعالى عليه صلوات منه ورحمة وهدى.
وأضاف “الجندي” خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، أن الموت مخلوق من قبل المولى عز وجل لقوله تعالى «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا»، وكذلك الموت نفسه سوف يموت لأن كل شيء مخلوق لابد أن يموت لأن كل شيء هالك لقوله تعالى: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ “وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ”، وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا “وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ”.
وتابع الجندي، أنه لا يجوز أن يتطاول الإنسان على الموت بالشتم لأن الموت مخلوق مُسيّر ومأمور مثل الإنسان، مشيرًا إلى أن الله تعالى لم يظهر اسم ملك الموت وأن مسمى عزرائيل من تأليف البشر ولا يوجد ملك بهذا الاسم في القرآن أو في السنة، مؤكدًا أنه من الواضح أنه اسم يهودي لأن كلمة «ئيل» في اليهودية تعني “الله” فأضافوا مسمى “عزرا” إليها ثم نسبوها لملك الموت، مضيفًا أن الله سبحانه وتعالى أخفى اسم ملك الموت حتى لا يتشاءم الناس منه وحتى لا ينسب الناس إليه ما يفعله من قبض أرواح البشر لأن كل ذلك من أمر الله تعالى
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