اجتمع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحان الثانوية العامة برؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة الإحدى عشر على مستوى الجمهورية، القائمة على عملية مراجعة النتيجة، وذلك في حضور خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام الامتحان ومدير عام الإدارة العامة الامتحانات، والدكتور علاء عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

تم التنبيه، خلال هذا اللقاء على بعض النقاط الهامة ومنها:

1. تنفيذ توصيات هيئة النيابة الإدارية بعدم تواجد أي تليفون محمول بصحبة أعضاء لجان النظام والمراقبة، فيما عدا رئيس اللجنة لسهولة التواصل وإعطاء التعليمات.

2. التأكيد على عدم الإفصاح عن نتيجة أي طالب قبل اعتمادها من الوزير والاهتمام شخصيًا بالأقسام المسئولة عن النتيجة منها (الحاسب الآلي والمحافظ، الحجرات السرية).

3. سرعة الانتهاء من حالات الشئون القانونية بالتواصل المستمر مع الإدارة العامة للشئون القانونية حتى لا تتسبب في تأجيل إعلان النتيجة والتي بلغت حوالى 1500 حالة حتى الآن.

4. ضرورة الالتزام بقواعد المراجعة النهائية المعتمدة من الوزير.

5. التواصل مع رئيس عام الامتحان ونائبه بصفة يومية للوقوف على آخر موقف لأعمال تقدير الدرجات والمراجعة.

وفي النهاية، وجه رئيس عام الامتحان الشكر والتقدير على الجهد المبذول أثناء الامتحان، مؤكدًا أهمية المرحلة الحالية حتى اعتماد النتيجة.