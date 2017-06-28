 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 08:51 مساءً
روابط سريعة
وزيرا خارجية فرنسا وإيران يعقدان جلسة مباحثات حول اتفاق فيينا وأزمات الشرق الأوسط
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وزيرا خارجية فرنسا وإيران يعقدان جلسة مباحثات حول اتفاق فيينا وأزمات الشرق الأوسط

2017-06-28 20:27:40
خاص - محيط

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بإن وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، سيبحثان غدا الخميس بباريس عددا من القضايا، بينها تنفيذ اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المتحدث أن باريس تتابع بحذر تنفيذ هذا الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الست الكبرى في 14 يوليو 2015، بعد مفاوضات ماراثونية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد أنه في إطار الاتفاق الثنائي بين البلدين الذي يتضمن الحوار السياسي، سيتم تناول الأزمات في سوريا والعراق واليمن، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية على أساس خارطة الطريق التي تم اعتمادها أثناء زيارة الرئيس حسن روحاني لباريس في 28 يناير 2016

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3