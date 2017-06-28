قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بإن وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، سيبحثان غدا الخميس بباريس عددا من القضايا، بينها تنفيذ اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المتحدث أن باريس تتابع بحذر تنفيذ هذا الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الست الكبرى في 14 يوليو 2015، بعد مفاوضات ماراثونية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد أنه في إطار الاتفاق الثنائي بين البلدين الذي يتضمن الحوار السياسي، سيتم تناول الأزمات في سوريا والعراق واليمن، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية على أساس خارطة الطريق التي تم اعتمادها أثناء زيارة الرئيس حسن روحاني لباريس في 28 يناير 2016