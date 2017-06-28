ألقت السلطات الألمانية القبض على لاجئ عراقي، في مدينة فريدريشسهافن، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.

وذكر الإدعاء العام في مدينة شتوتجارت، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور في هاتف محمول للاجئ العراقي، الذي عمل سابقا كجندي، على صورة يظهر فيها بجوار ستة رؤوس مفصولة عن الجسم على الأرض لمقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المشتبه به كان يريد من ذلك التمثيل بجثث المقتولين. كما ذكر الادعاء أن المتهم هدد في نوفمبر الماضي أحد المقيمين معه في نزل للاجئين بمدينة بوبلينجن بالقتل.

ومن المقرر عرض المتهم على قاضي التحقيقات في محكمة شتوتجارت غداً /الخميس