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البابا تواضروس: تذكار أربعين شهداء المنيا بدءً من الأحد القادم
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: تذكار أربعين شهداء المنيا بدءً من الأحد القادم

2017-06-28 20:23:26


قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية: إن تذكار الأربعين، لشهداء حادث أتوبيس دير الأنبا صموئيل، الإرهابي بالمنيا، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين.

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، التي يلقيها هذا الأسبوع من بيت الكرمة، بمنطقة كينج مريوط، بالإسكندرية: نتذكر شجاعة الشهداء، ودماءهم التي لن تذهب هباء أبدا، فالله ينظر إلى هذه الدماء الذكية، التي سفكت من أجل اسمه، مشيرا إلى أن الشهداء كانوا ذاهبين للدير، وكانوا صائمين.

وأردف: «نفتخر لهذه الصفحة من صفحات تاريخ الكنيسة والوطن، ونتذكر المصابين، الذين عندما قابلتهم الأسبوع الماضي تعزيت بهم، وهم شهود على كل صغيرة وكبيرة في الحادث، وهم أصحاب إيمان قوي».

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