توفي شخص وأصيب 14 آخرين، في انقلاب سيارة ميكروباص بحدائق القبة، وانتقل رجال المرور إلى المكان؛ لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا، من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بحدائق القبة، ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور، أمر اللواء علاء متولي مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية، وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، بعد صعودها للرصيف، وأسفر الحادث عن وفاة قائدها، وإصابة 14 راكبا من مستقليها، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات، ويقوم رجال المرور برفع حطام السيارة؛ لإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.