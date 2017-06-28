كشف مصدر في البعثة الدولية لليبيا، عن اختطاف 4 من فريق البعثة الأممية لدي ليبيا في منطقة المطرد بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، دون تحديد مطالبهم حتى الآن.

وقال المصدر الأممي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن المختطفين الأربعة كانوا ضمن مجموعة تجري زيارة لمدينة صرمان فى إطار زيارة لإحدى مراكز أيواء المهاجرين غير الشرعيين، وأثناء عودتهم للعاصمة طرابلس، تعرض موكب البعثة فى منطقة المطرد لهجوم مسلح مفاجئ أدى إلى اصابة سيارتين دفع رباعي للبعثة الدولية، ما أدى إلى وقوع 4 أفراد أسرى لدى الجماعة المسلحة على صلة بالمدعو أبوعبيدة الزاوي.

وأضاف المصدر أن جنسيات المخطتفين الأربعة، هم ليبين اثنين، وهما محمد عياد، وعمر بدر، سائقين في البعثة، وطبيب البعثة ماليزي الجنسية، كرم سنج،، والرابع روماني الجنسية.