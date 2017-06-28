الأردن يوقع مع البنك الدولي اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 8ر52 مليون دولار2017-06-28 20:20:29
وقع الأردن والبنك الدولي، إتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 8ر52 مليون دولار لدعم الموازنة، وتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة لتحسين نوعية الحياة لفئة الشباب الأكثر تأثراً.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد الفاخوري - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية - إن توقيع الاتفاقيتين تم خلال زيارته لواشنطن والتي بحث خلالها مع كبار المسئولين الأمريكيين، المساعدات الأمريكية للأردن للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022 والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
ووقع الاتفاقيتين عن البنك الدولي، نائب الرئيس الإقليمي بالوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي أنتونيلا باسيني، بحضور سفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.
وأوضح الفاخوري، إن الاتفاقية الأولى هي اتفاقية مشروع الصحة الطارئ موجهة كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 1ر36 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولي و9ر13 مليون دولار أمريكي على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80% من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين.
وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 150 مليون دولار، منها 50 مليونا من البنك الدولي، و 100 مليون دولار يقدمها البنك الإسلامي للتنمية من خلال اتفاقية توقع قريبا بالإضافة الى منحة إضافية بقيمة 1ر21 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية.
وعن الاتفاقية الثانية، قال الفاخوري إنها اتفاقية منحة مقدمة من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبإدارة البنك الدولي بقيمة 8ر2 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثراً.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم، وذلك عن طريق إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات.
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
صحيفة إماراتية: غضب في قطر بسبب زيادة الأسعار
زعمت صحيفة إماراتية أن تقارير اقتصادية كشفت عن ارتفاع غالبية السلع الغذائية في قطر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يثير غضب المواطنين القطريين. وذكرت صحيفة “البيان” ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
روسيا تخطط لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند
تخطط وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند وإبرام اتفاق مؤقت مع إيران، وفقًا لما قاله نائب الوزير الكسى جروزديف. وأوضح ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
ماذا تعرف عن “البنك المركزي” فى أى دولة؟
البنوك المركزية في مختلف دول العالم تعمل على الرقابة وتنظيم الجهاز المصرفي في الدول، حيث يعد البنك المركزي على رأس الجهاز المصرفي. ويعمل البنك المركزي على المحافظه ...Wed, 28 Jun 2017 12:08:59 GMT
-
خبير : انتشار «قناديل البحر» خلل بيئي عالمي.. وليست لها علاقة بـ ...
أكد الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، أن انتشار قناديل البحر أصبحت ظاهرة عالمية، حيث يتوقع العديد من العلماء أن…Wed, 28 Jun 2017 08:41:13 GMT
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
رسميا .. «كهربا» يعود لـ«اتحاد جدة»
أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي عن تجديد إعارة لاعب كرة القدم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لمدة عام رسميا. ووجهت إدارة النادي من خلال موقعها ...Wed, 28 Jun 2017 12:35:44 GMT