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السيسي يهنئ بريطانيا وشمال أيرلندا بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يهنئ بريطانيا وشمال أيرلندا بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية

2017-06-28 20:18:04

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال أيرلندا بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

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