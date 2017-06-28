كشف جون كاسن، السفير البريطاني لدى القاهرة، أن الكثير من أعضاء السفارة في القاهرة تحدثوا عن المسرحيات الكوميدية التي شاهدوها في إجازة العيد.

وقال في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “الكل النهاردة في السفارة بيتكلم عن المسرحيات الكوميدية اللي شافوها في العيد، خفة دم المصريين مالهاش مثيل”.