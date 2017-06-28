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سفير بريطانيا لدى مصر: خفة دم المصريين مالهاش مثيل
جون كاسن

سفير بريطانيا لدى مصر: خفة دم المصريين مالهاش مثيل

2017-06-28 20:19:41
كتب - متابعات

كشف جون كاسن، السفير البريطاني لدى القاهرة، أن الكثير من أعضاء السفارة في القاهرة تحدثوا عن المسرحيات الكوميدية التي شاهدوها في إجازة العيد.

وقال في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “الكل النهاردة في السفارة بيتكلم عن المسرحيات الكوميدية اللي شافوها في العيد، خفة دم المصريين مالهاش مثيل”.

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