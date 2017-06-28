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الأوقاف" تجري حركة تغييرات.. و"وكيل الأقصر" يسير أعمال نظيره بالقاهرة
وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة

الأوقاف" تجري حركة تغييرات.. و"وكيل الأقصر" يسير أعمال نظيره بالقاهرة

2017-06-28 20:15:36

أصدر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، قراره الوزاري رقم 157 الخاص بتكليف الدكتور السيد مسعد السيد وكيل أوقاف الأقصر، بالقيام بتسيير أعمال وكيل أوقاف القاهرة.

ونص القرار على تكليف الدكتور حسني أبوحبيب وكيل أوقاف القاهرة، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف الفيوم، وتكليف الشيخ جابر شحاته رجب وكيل أوقاف الفيوم، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف بني سويف.

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