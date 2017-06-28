أكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بدء تلقى طلبات إصدار تذاكر الحج للسفر على طائرات الشركة بداية 30 يوليو القادم حتى 26 أغسطس المقبل وسط إستعدادات مكثفة لتلبية طلبات كل المتقدمين.

وأضاف خلال بيان إعلامى أصدرته مصر للطيران: “سيتم فتح مكتب إدارة الحج والعمرة بعمارات أغا خان بشبرا لإستقبال وتلقى طلبات الحج سواء من الأفراد أو شركات السياحة وكذلك إصدار تذاكر الحج للهيئات وحجاج القرعة والجمعيات اعتبارًا من ٣٠ يوليو القادم ويستمر العمل به حتى ٢٦ من أغسطس المقبل”.

وتبدأ مرحلة سفر الحجاج اعتبارًا من ٩ أغسطس بنقل حجاج القرعة إلى المدينة المنورة بينما تبدأ مرحلة العودة فى السادس من شهر سبتمبر القادم وذلك طبقا لخطة السفر والعودة للحجاج المصريين والتى طبقتها مصر للطيران قبل عدة أعوام وأثبتت نجاحها دون أية مشاكل تواجه ضيوف الرحمن سواء فى السفر أو الوصول.