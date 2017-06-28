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باسم مرسي يوضح حقيقة خلافه مع المدير الفني للزمالك
باسم مرسي وايناسيو

باسم مرسي يوضح حقيقة خلافه مع المدير الفني للزمالك

2017-06-28 20:12:39

أكد باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يوجد أي خلافات بينه وبين البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق تسببت في استبعادي من قائمة مباراة كابس يونايتد.

وأضاف مرسي: كل ما في الأمر انني أعاني من إجهاد شديد بدليل حصولي على راحة من التدريبات قبل مباراة بتروجيت، والجهاز الفني منحني الراحة وإيناسيو على علم بذلك رغم انني كان من الممكن أن انضم للقائمة، الا انه تم الوصول لاتفاق على منحي الراحة،مشيرا الى انه لا يوجد وقت لخلق أزمات لأن الفريق يحتاج للتركيز في هذه المباراة وكل فرد في القائمة قادر على تعويض غياب أي لاعب.

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