أجرى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اتصالات بعدد من المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حيث تم تناول عدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها على أجندة إجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده منتصف الأسبوع المقبل، وفي مقدمتها متابعة موقف إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

وتناولت الإتصالات متابعة الجهود المبذولة لإستعادة كامل الأراضي المملوكة للدولة وإزالة التعديات عليها، فضلًا عن إعادة الإستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل، ووجه رئيس الوزراء السادة المحافظين بإستمرار هذه الجهود، وعدم التهاون مع أي متعدٍ على هذه الأراضي.

كما أكد على أهمية التحرك الميداني من جانبهم لمتابعة هذه الجهود عن كثب وتذليل أية صعوبات، كما أوصى رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل غرفة العمليات المركزية بصورة مستمرة مع رفع تقارير دورية بما يتم تحقيقه في هذا الإطار.