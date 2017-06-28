طلب نادي فييرينسي البرتغالي ضم صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكلف النادي البرتغالي محمد موسى وكيل لاعبين مصري المقيم في البرتغال بالتفاوض مع إدارة الأهلي ومعرفة موقف النادي من رحيل اللاعب.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي تفاصيل العرض حيث يرغب فييرنسي في استعارة اللاعب موسما واحدا بنية الشراء مقابل 150 ألف دولار على أن يتم سداد 700 ألف دولار حال شرائه بعد نهاية الإعارة مع حصول الأهلي على 20% نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأي فريق.