عباس يطالب “حماس″ بحل لجنتها الإدارية في غزة2017-06-28 20:14:27
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بحل لجنتها الإدارية في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وذلك لدى ترؤسه جلسة طارئة لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية .
ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده على”أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية القطاع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.
في الوقت نفسه شدد عباس على أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة “رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة، بما في ذلك الادعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في غزة”.
وأشاد عباس بـ”الجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله” مؤكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأهمية البناء على ما تم إنجازه.
من جهته، استعرض رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله “الانجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا”، مؤكدا “أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، حتى يتم التغلب على كافة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني”.
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