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انهيار سعد الصغير خلال تشييع جنازة والدته
سعد الصغير

انهيار سعد الصغير خلال تشييع جنازة والدته

2017-06-28 19:48:53
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أصيب الفنان الشعبي سعد الصغير بحالة انهيار شديدة أثناء تشييع جثمان والدته التي رحلت عن عالمنا صباح الأربعاء بعد صراع مع المرض.

سعد الصغير دخل في نوبة بكاء شديدة فور رؤيته لجثمان والدته وهو يخرج من سيارة نقل الموتى وذلك استعدادًا لصلاة الجنازة عليه في مسجد سعد الصغير بشبرا الخيمة وسط حضور عدد من النجوم ومنهم الفنان محمود الليثي، وعدد من جيرانه وأقاربه.

يذكر أن والدة سعد الصغير رحلت بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، وكان سعد قد طالب جمهوره بالدعاء لها قبل رحيلها بساعات قليلة.

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