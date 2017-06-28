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مقتل وإصابة عناصر من ضباط الجيش بميانمار خلال اشتباكات مع متمردين
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مقتل وإصابة عناصر من ضباط الجيش بميانمار خلال اشتباكات مع متمردين

2017-06-28 19:34:20
خاص - محيط

أعلن مسؤولون عسكريون في ميانمار، اليوم الأربعاء، مقتل ضباط وعدد من الجنود وإصابة آخرين؛ خلال اشتباكات مع متمردين من أقلية عرقية في شمال شرقي البلاد.

وأشار المسؤولون - في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إلى أنه تم العثور على 4 جثث لمقاتلين معادين، وأن الجيش اشتبك مع المتمردين 5 مرات منذ أن اكتشف معسكرًا تدريبيًا لهم في 20 يونيو الجاري.

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