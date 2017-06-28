أعلن مسؤولون عسكريون في ميانمار، اليوم الأربعاء، مقتل ضباط وعدد من الجنود وإصابة آخرين؛ خلال اشتباكات مع متمردين من أقلية عرقية في شمال شرقي البلاد.

وأشار المسؤولون - في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إلى أنه تم العثور على 4 جثث لمقاتلين معادين، وأن الجيش اشتبك مع المتمردين 5 مرات منذ أن اكتشف معسكرًا تدريبيًا لهم في 20 يونيو الجاري.