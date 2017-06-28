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السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "الإخوان" مصدر مشاكل لكل المنطقة
سكرتير عام الامم المتحدة انطونيو جوتيريس في جامعة القاهرة ‎

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "الإخوان" مصدر مشاكل لكل المنطقة

2017-06-28 19:36:29

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم/الأربعاء/، إن جماعة الإخوان مصدر مشاكل لكل المنطقة.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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