تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم 12 يوليو المقبل إلى مدينة تريست الإيطالية؛ للمشاركة في قمه دول غرب البلقان في دورته الرابعة.

وذكر بيان للحكومة الألمانية اليوم، ” أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى مدينة تريست الإيطالية؛ للمشاركة في قمه دول غرب البلقان في دورته الرابعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يوليو المقبل.

واضاف البيان ،أن مشاركة ميركل في القمة ،هي محاولة لتدارك الإهمال الأوربي لدول غرب البلقان، حيث يتم إعادة محاولة تصحيح أخطاء المنظومة الأوروبية، بعد أن تركت عديداً من دول جنوب شرق أوروبا غرب البلقان خارج إطار اهتماماتها وأولوياتها طوال العقود الماضية، وركّزت بصورة أساسيّة على دول غرب أوربا ووسطها.

يشار إلى أن دول البلقان تعتبر أسواقًا تقليدية للسلع والخدمات في مجالاتٍ عديدة، ويتنافس كل من الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا للاستثمار والتبادل التجارى في هذه الأسواق.

يذكرأن دول البقان هي البُلدان الواقعة في شبه جزيرة البلقان، وهي عشر دول تقع بالكامل داخل المنطقة، كما تضُمّ المنطقة أجزاء بسيطة من دولتي: اليونان، وتركيا، والدول العشر هي البانيا و البوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود ورومانيا وسولفانيا وصربيا وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا.

يشار إلى أن مؤتمر دول غرب البلقان عقد العام الماضي في العاصمة النمساوية فيينا؛ لبحث قضية اللاجئيين بمشاركة دول البلقان.