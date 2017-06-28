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تشديدات صحية بمطار القاهرة لمنع تسلل وباء الكوليرا من السودان
مطار القاهرة

تشديدات صحية بمطار القاهرة لمنع تسلل وباء الكوليرا من السودان

2017-06-28 19:06:35


قال الدكتور مدحت قنديل، مدير إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفحص جميع الركاب القادمين من السودان من وباء الكوليرا، تنفيذًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بعد انتشار الوباء فى بعض مناطق السودان.
وأضاف الدكتور مدحت قنديل، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم تشديد الرقابة الصحية على الركاب القادمين من السودان ومناظرتهم طبيًا من خلال عدد من الأطباء والمراقبين الصحيين والممرضين، الذين انتشروا داخل صالات الوصول لاستقبال الرحلات القادمة من السودان.
وأوضح أنه تم التنسيق مع شركات الطيران العاملة بالمطار بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلات، وإذ اشتبهت أطقم الضيافة فى أى أعراض لدى أى راكب عليه إبلاغ سلطات الحجر الصحى بالمطار فور هبوط الطائرة لفحص الراكب، ومتابعة حالته الصحية.

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