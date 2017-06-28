أصدر النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اليوم، بيان عن محاولات الارهابيين اختراق حدود مصر من الحدود الغربية ودفاع القوات المسلحة بكل بسالة ردع هذه المحاولات.

أضاف النائب فى بيانه ” استقبلنا فى ثالث يوم عيد الفطر المبارك أخبار المتحدث العسكري باحباط محاولة أختراق الحدود الغربية بضرب وتدمير 12 سيارة دفع رباعي يستغلها عناصر الأرهاب الأسود بما تحمله من أسلحة وذخائر ومواد متفجرة لاستخدامها ضد ابناء الشعب المصري”.

وتابع النائب ” وأذا نحي يقظة قواتنا المسلحة المصرية وفى القلب منها القيادة العامة ونسور سلاح القوات الجوية الابطال.

وأضاف النائب “من السويس جارة الجيش الثالث الميداني وأبنائها الوطنيين التى قال عنها الرئيس جمال عبد الناصر “ما من بلد ارتبط اسمه بالتاريخ المصري والنضال الوطني كما يرتبط أسم السويس ” نرسل تحية وتقدير واعتزاز إلي المواقف المشرفة دائما لجيشنا المصري العظيم ونثمن تضحيات الشهداء والمصابين الذين يدافعون عن تراب الوطن العزيز مصر”.