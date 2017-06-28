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مسلحون يحتجزون أعضاء من البعثة الأممية في ليبيا

مسلحون يحتجزون أعضاء من البعثة الأممية في ليبيا

2017-06-28 19:05:19

 
قامت مجموعة مسلحة فى ليبيا باحتجاز أعضاء من البعثة الأممية فى مدينة الزاوية غرب البلاد، حسب ما ذكرت قناة 218 الليبية اليوم الأربعاء.
ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل.
وصادق مجلس الأمن الدولى على ترشيح الدبلوماسى اللبنانى غسان سلامة مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا.

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