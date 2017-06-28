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ترامب يقبل دعوة ماكرون للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي
استعدادات قصر الإليزيه لحفل تنصيب ماكرون

في 14 يوليو

ترامب يقبل دعوة ماكرون للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي

2017-06-28 18:55:58
خاص - محيط

اعلن قصر الأليزيه اليوم الأربعاء،أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو .

وذكرت الرئاسة،أن هذه الدعوة تاتي في اطار الاحتفال بمرور مائة عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالية الأولى.
وأضافت انه بهذه المناسبة سيشارك جنود أمريكيون بجانب زملاءهم الفرنسيين في العرض العسكري المرتقب خلال الاحتفال بالعيد الوطني .

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