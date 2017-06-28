أكد رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط ساؤول نييجز مرتبط بـ”عقد طويل الأمد” مع الأتلتي ولن يرحل عن صفوفه.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أدى تألق ساؤول مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما إلى اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.

وقال رئيس نادي أتلتيكو مدريد - في تصريحات أدلى بها خلال افتتاح الملعب الجديد للروخيبلانكوس “واندا متروبوليتانا” - : “ساؤول مرتبط بعقد طويل الأمد مع أتلتيكو ولن يرحل إلى أي مكان آخر” .. مضيفا : “أنه لا يعتقد أن ساؤول يرتبط بناد آخر غير أتلتيكو”.

وحول المدافع الفرنسي الشاب تيو هرنانديز الذي أكد أمس انتقاله من أتلتيكو إلى ريال مدريد الذي قال إن حلمه منذ أن كان صغيرا هو أن يكون لاعبا في الريال .. رد سيريزو بأن “كل شخص لديه أحلامه وأهدافه في الحياة، تيو لم يلعب معنا كثيرا إلا أنه لاعب كبير ولكني أعتقد أنه إذا قال ذلك فقد أخطأ”.

وفيما يتعلق بحرمان الروخيبلانكوس من إجراء تعاقدات جديدة كعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مخالفات في تسجيل لاعبين قصر..قال رئيس نادي أتلتيكو مدريد : “مشكلتنا حاليا هو عدم قدرتنا على إجراء تعاقدات جديدة ، إذا لم يكن الأمر كذلك كنا سنشكل فريقا رائعا أفضل بقليل عنفريقنا الحالي الذي هو رائع جدا”..مستبعدا ما تردد عن إمكانية تعاقد الأتلتي مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.