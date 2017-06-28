طالب النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم، وعضو لجنة حقوق الإنسان، بضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة بين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين كخطوه أولى للدفاع عن الدول العربية والخليجية الذى باتت الحرب فيها على الأبواب بعد قيام أمير قطر بفتح قواعد عسكرية لكل من تركيا التي لها أطماع في الخليج وإيران التي تهدف الي زعزعه الاستقرار بدول المنطقة.

وأضاف حامد في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، أن الآن هو التوقيت المناسب للإعلان عن القوة العربية المشتركة وتشكيل القيادة المشتركة لها وتحديد اعداد القوات من الدول الأربع ونوع العتاد، مضيفًا أن مكان تواجد القوات المشتركة يجب أن تكون على أرضي الدول الخليجية التي لها حدود مع قطر وتركيا وإيران.

وأشار “نائب الخليفة ” إلى ضرورة إظهار القوة العربية للدفاع والذود عن الأمة العربية والاسلامية، مؤكدًا أن التأخير وبطء اتخاذ قرار سيؤدي إلى ازدياد الاطماع الإقليمية في دول الخليج.

وأكد “عضو مجلس النواب” أن كل ما يحدث في المنطقة هو من توابع ما سمي “بالربيع العربي” والذي من اهدافه تقسيم المنطقة وهو المخطط الذي يعمل على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه إن لم تظهر قوتك العربية الان متى تظهرها في ظل عالم لا يحترم إلا الأقوياء، وخير مثال على ذلك ما تقوم به كوريا الشمالية والارتباك الًواضح في رد فعل الدول الغربية وأمريكا تجاه تجاربها النووية والبالستية.