وحيد حامد يكشف أسرار جديدة عن عبد الناصر مع نسمة السعيد

فى حوار جرىء مع الإعلامية نسمة السعيد، يكشف المؤلف والسيناريست وحيد حامد أسرار خطيرة يعلنها لأول مرة عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكواليس إنضمامه لجماعة الإخوان.

كما سيكشف حامد عن كواليس مسلسل الجماعة 2 الذى عُرض فى رمضان، ويُجيب عن أسباب الجدل والهجوم الذى تعرض له المسلسل.

وسيحل المؤلف وحيد حامد ضيفاً غداً الخميس ببرنامج بتوقيت مصر على فضائية البى بى سى فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.