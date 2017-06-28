

أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، على أن تُستكمل عملية رصد ومراجعة درجات الطلاب بعد ذلك.

وأضاف فى تصريحاتٍ صحفية، اليوم الأربعاء، أن إعلان النتيجة سيكون قبل 20 يوليو المقبل، إذ انتهت الامتحانات للقسم العلمى بمادة التوحيد، الخميس 22 من يونيو، والتى استمرت لمدة 14 يومًا متفرقة، وكانت امتحانات القسم الأدبى انتهت قبلها بيوم، فيما اختتمت بالشعبة الإسلامية 20 من نفس الشهر.

وقال: نجح القطاع إلى حد كبير فى السيطرة على الامتحانات وضبطها وخروجها بالشكل المناسب هذا العام، دون وجود أى حالات لتسريب أو غش أو شكاوى جماعية من صعوبة بعض المواد، وكذلك فشلت صفحات التواصل الاجتماعى فى اختراق الامتحانات بعد تطبيق نظام البوكليت، والذى أثنى عليه الطلاب والمدرسون والعاملون فى الحقل التعليمي.