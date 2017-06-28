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بعثة زيسكو يونايتد الزامبي تصل إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعثة زيسكو يونايتد الزامبي تصل إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة

2017-06-28 18:41:54

وصلت بعثة الفريق الزامبي زيسكو يونايتد، اليوم /الأربعاء/ إلى الإسكندريةK استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات المرحلة الرابعة من دوري المجموعات الكونفدرالية.

كان في استقبال بعثة الضيوف الدكتور شريف عبد المنعم ومحمد حسين عضوا لجنة الشباب بنادي سموحة.

تضم بعثة الفريق الزامبي 18 لاعبا إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ومن المقرر أن يتدرب زيسكو اليوم على الملعب الفرعي ببرج العرب، على أن ينهي استعداداته، غدا الخميس، على ملعب المباراة، وفي نفس توقيتها.

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